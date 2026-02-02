Tiyatro Ak'la Kara, Londra'da "Radyatro Show" oyununu sahneleyecek

Tiyatro Ak'la Kara'nın sahnelediği "Radyatro Show", İngilizce uyarlamasıyla Londra'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Tiyatro Ak'la Kara'dan yapılan açıklamaya göre, beş oyuncunun 40'tan fazla karaktere hayat verdiği oyun, 27 Şubat'ta Shaw Theatre sahnesinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Jules Verne'in bir klasik haline gelen eseri "80 Günde Dünya Gezisi"nden uyarlanan oyunda, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Özacun, Can Esendal ve Ilgın Angın rol alıyor.

Oyuncular, hikayede hem anlatıcıya hem karakterlere dönüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyunun format sahibi ve oyuncusu Savaş Özdural, "Bu oyun, hikaye anlatmanın gücüne duyduğumuz inançla ortaya çıktı. Farklı bir şehirde, farklı bir dilde ama aynı ritim ve aynı heyecanla sahnede olmak çok özel." ifadesini kullandı.