Haberler

Tiyatro Ak'la Kara, Londra'da "Radyatro Show" oyununu sahneleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tiyatro Ak'la Kara'nın sahnelediği 'Radyatro Show', İngilizce uyarlamasıyla Londra'da 27 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak. Oyun, Jules Verne'in klasik eseri '80 Günde Dünya Gezisi'nden uyarlanarak sahneye konulacak.

Tiyatro Ak'la Kara'nın sahnelediği "Radyatro Show", İngilizce uyarlamasıyla Londra'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Tiyatro Ak'la Kara'dan yapılan açıklamaya göre, beş oyuncunun 40'tan fazla karaktere hayat verdiği oyun, 27 Şubat'ta Shaw Theatre sahnesinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Jules Verne'in bir klasik haline gelen eseri "80 Günde Dünya Gezisi"nden uyarlanan oyunda, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Özacun, Can Esendal ve Ilgın Angın rol alıyor.

Oyuncular, hikayede hem anlatıcıya hem karakterlere dönüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyunun format sahibi ve oyuncusu Savaş Özdural, "Bu oyun, hikaye anlatmanın gücüne duyduğumuz inançla ortaya çıktı. Farklı bir şehirde, farklı bir dilde ama aynı ritim ve aynı heyecanla sahnede olmak çok özel." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu

Kırmızı kart! Kocaeli'de gol geldi, olanlar oldu
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

Ambulansı gördüğünde her şey için çok geçti
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu

Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...