Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı Etkinlikleri İstanbul, Trabzon ve İzmir'de Kutlandı

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD), "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" dolayısıyla İstanbul, Trabzon ve İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl Kasım ayı "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı", 25 Kasım ise "Radyasyon Onkologları Günü" olarak kutlanıyor.

Derneğin kuruluş yıl dönümüne de denk gelen bu özel tarihler kapsamında İstanbul'da TROD Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar ve TROD Genel Sekreteri Prof. Dr. Didem Çolpan Öksüz'ün moderatörlüğünde geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda, kanser tedavilerinde radyoterapi farkındalığının artırılması, hasta ve yakınlarının yaşadığı zorlukların görünür kılınması, kuruluşlar arasında işbirliklerinin artırılması, sağlık basınının güncel bilgilerle desteklenmesi ve hekim-hasta iletişiminin güçlendirilmesi hedeflendi.

Ayrıca, TROD tarafından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Aydın İnal Amfisi'nde, "Kanser Tedavisinde Radyoterapi ve Doğru Beslenmenin Gücü" başlıklı "Hasta Okulu" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda kanserin oluşum nedenleri, radyoterapinin tedavi sürecindeki önemi, kanser taramasının gerekliliği ve doğru beslenmenin tedavi başarısına katkısı uzman akademisyenler tarafından ele alındı.

Fuaye alanında ise kanser tedavisi sürecindeki bireysel deneyimleri yansıtan "Hasta Gözünden Radyoterapinin Resme Yansıması" sergisi ziyaretçilere sunuldu.

İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 25 Kasım akşamı "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla simge renk olan turuncu ışıklarla aydınlatıldı. İzmir'de ise aynı akşam radyasyon onkolojisi camiasının katkılarıyla "Folkart Towers" turuncu renge bürünerek farkındalığa destek verildi.???????