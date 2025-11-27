Haberler

Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı Etkinlikleri İstanbul, Trabzon ve İzmir'de Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD), 'Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. İstanbul'da gerçekleştirilen çalıştayda, kanser tedavilerinde radyoterapi farkındalığının artırılması hedeflendi. Ayrıca, 'Hasta Okulu' toplantısı ile doğru beslenmenin önemi vurgulandı.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD), "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" dolayısıyla İstanbul, Trabzon ve İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl Kasım ayı "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı", 25 Kasım ise "Radyasyon Onkologları Günü" olarak kutlanıyor.

Derneğin kuruluş yıl dönümüne de denk gelen bu özel tarihler kapsamında İstanbul'da TROD Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar ve TROD Genel Sekreteri Prof. Dr. Didem Çolpan Öksüz'ün moderatörlüğünde geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda, kanser tedavilerinde radyoterapi farkındalığının artırılması, hasta ve yakınlarının yaşadığı zorlukların görünür kılınması, kuruluşlar arasında işbirliklerinin artırılması, sağlık basınının güncel bilgilerle desteklenmesi ve hekim-hasta iletişiminin güçlendirilmesi hedeflendi.

Ayrıca, TROD tarafından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Aydın İnal Amfisi'nde, "Kanser Tedavisinde Radyoterapi ve Doğru Beslenmenin Gücü" başlıklı "Hasta Okulu" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda kanserin oluşum nedenleri, radyoterapinin tedavi sürecindeki önemi, kanser taramasının gerekliliği ve doğru beslenmenin tedavi başarısına katkısı uzman akademisyenler tarafından ele alındı.

Fuaye alanında ise kanser tedavisi sürecindeki bireysel deneyimleri yansıtan "Hasta Gözünden Radyoterapinin Resme Yansıması" sergisi ziyaretçilere sunuldu.

İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 25 Kasım akşamı "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla simge renk olan turuncu ışıklarla aydınlatıldı. İzmir'de ise aynı akşam radyasyon onkolojisi camiasının katkılarıyla "Folkart Towers" turuncu renge bürünerek farkındalığa destek verildi.???????

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.