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Bulgaristan Başbakanı Radev'den ABD'ye askeri uçakları üslerde konuşlandırma çağrısı

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Sofya'daki sivil havalimanında bulunan ABD askeri uçaklarının askeri üslere taşınması gerektiğini belirtti. Washington'a yeterli süre tanındığını ifade eden Radev, alternatif üslerin değerlendirildiğini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda bulunan ABD askeri uçaklarının başka bir noktaya taşınabilmesi için Washington'a yeterli süre tanındığını belirterek, bu tür uçakların sivil havalimanlarında değil askeri üslerde konuşlandırılması gerektiğini söyledi.

???????Parlamentoda basına açıklamalarda bulunan Radev, askeri uçakların sivil havalimanlarında konuşlandırılmasına karşı olduğunu ifade ederek, "Avrupa'da İran'a yönelik askeri faaliyetleri destekleyen uçakların bulunduğu ülkelerde bu uçaklar askeri hava üslerinde konuşlandırılıyor. Sivil havalimanlarında değil." dedi.

Radev, ABD uçakları için alternatif konuşlanma noktalarının değerlendirildiğini, Bulgaristan'daki Bezmer ve Graf İgnatievo hava üslerinin seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Bulgaristan hükümeti, daha önce aldığı kararla ABD'ye ait 15 askeri uçak ile 500 kişilik teknik personelin ülkedeki kalış süresini 30 Haziran'a kadar uzatmıştı.???????

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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