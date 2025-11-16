Rachel Corrie ve Esma Biltaci'nin İnsanlık İçin Sesi

Kağıthane'de, Aksa İlim ve Davet Merkezince (AKMER), " Rachel Corrie'den Esma Biltaci'ye Adanmış Yürekler, Vicdan Buluşması" programı düzenlendi.

Kağıthane Kültür Merkezi'ndeki programda, Mısır'da darbe karşıtı gösteri sırasında vurularak öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena el-Biltaci, Rachel Corrie ile Esma Biltaci'nin birbirleriyle hiç karşılaşmamış olsalar da doğruluk, onur ve insanlık yolunda yürümüş kişiler olduklarını söyledi.

Kızı Esma Biltaci'nin, zulmün karşısında kalemiyle, sözüyle ve cesaretiyle dimdik durduğunu ifade eden Biltaci, Rachel Corrie'nin ise Filistin ile hiçbir kan ve akrabalık bağı olmadığını ama insanlığıyla bağ kurduğunu söyledi.

Corrie'nin, adalet inancıyla yüreği dolu olduğunu, işgalci İsrail buldozerinin karşısında çıplak bedeniyle durduğunu anlatan Biltaci, Corrie'nin "dünyanın vicdanı" olarak anılan Amerikalı bir genç kız olduğunu belirtti.

Biltaci, "Bu iki genç kız, farklı dilleri konuşsalar da farklı topraklarda doğsalar da aynı mesajı taşıyorlardı. 'Hakikatin vatanı yoktur, haysiyete ve onura sınır çizilemez. Her ikisi de insanın değerinin sahip olduklarında değil, karşılıksız verdiklerinde saklı.' olduğu sözüne inandı. Esma, Mısır meydanlarında kanıyla özgürlüğün şiirini yazdı. Rachel ise Filistin toprağında bedeniyle insanlığın destanını… Bir buldozer Rachel'in bedenini ezmiş, kurşunlar Esma'nın sesini susturmuş olabilir ama ikisi de ölmedi." ifadelerini kullandı.

AKMER Başkanı Hamza Er ise Corrie ve Biltaci'nin hikayesini, "Siz dünyayı affeder miydiniz? Rachel Corrie ile Esma Biltaci'nin hikayesi" kitabında yazdığını söyledi.

Bu iki kişinin bıraktığı mirasın huzurunda toplandıklarını vurgulayan Er, "İnsanlığın en derin sesini yani vicdanı, yeniden duyulur, görünür kılmayı amaçlıyoruz. Vicdanınız yoksa insanlıktan bahsedemezsiniz. Bu gece, bir yas gecesi değil, bu gece bir direniş, diriliş gecesidir. Rachel ve Esma'dan bize kalan en önemli miras, haksızlığa, zulme, karanlığa ve zorbalığa karşı dik durmaktır." diye konuştu.