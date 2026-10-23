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Queensland'de sel nedeniyle Brisbane çevresindeki 8 okulda eğitime ara verildi

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Queensland'de sel nedeniyle Brisbane çevresindeki 8 okulda eğitime ara verildi
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Queensland eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı ani seller nedeniyle Brisbane çevresindeki 8 okulda cuma günü eğitime ara verildi. Caboolture ve Brisbane'in kuzey banliyölerinde altı saatte 200 milimetreden fazla yağış kaydedildi.

SİDNEY, 23 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı ani sel baskınları nedeniyle eyaletin başkenti Brisbane çevresindeki birçok okulda eğitime ara verildi.

Eyalet hükümeti, eyalet başkentine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Caboolture kasabasında bulunan 4 okul da dahil olmak üzere başkentin kuzeyindeki 8 okulun olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Perşembe günü yavaş ilerleyen fırtınaların eyaletin güneydoğusunda şiddetli yağışlara yol açmasının ardından yetkililer yüzlerce yardım çağrısı aldı.

Avustralya Meteoroloji Bürosu perşembe günü Caboolture'e ve Brisbane'in kuzey banliyölerine altı saat içinde 200 milimetreden fazla yağış düşmesi sonucu oluşan sellerin hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Eyalet Acil Durum Servisi'ne 540'tan fazla yardım çağrısı yapıldı.

Queensland Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcısı Chris Stream, Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, yetkililerin hızlı hareket eden sularda mahsur kalanları kurtarmaya yönelik 16'dan fazla operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Brisbane'in güneybatısındaki bir patikada mahsur kalan iki yürüyüşçü de perşembe günü saat 18.00 sularında helikopterle güvenli bir yere nakledildi.

Kaynak: Xinhua
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