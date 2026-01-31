Haberler

CSO Ada Ankara'da "Queen for Strings" sahne aldı

Güncelleme:
Müzik grubu 'Queen for Strings', Queen'in ünlü eserlerini yaylı çalgılar eşliğinde sahneye taşıyarak dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Konserde davetlilere eserlerin hikayeleri de anlatıldı.

Müzik grubu "Queen for Strings", dünyaca ünlü rock grubu Queen'in hafızalara kazınan eserlerini yaylı çalgılar eşliğinde sahneye taşıdı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Queen repertuvarı, klasik müzik ile rock müziği bir araya getiren özel düzenlemelerle seslendirildi.

Yaylı çalgıların tınılarının modern enstrümanlarla buluştuğu gecede, grubun sevilen parçaları dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserin vokalisti Zerrin Mete, şarkıları seslendirmeden önce dinleyicilere eserlerin hikayeleri hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda grup, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
