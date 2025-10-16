Haberler

Quebec'te Yapay Zeka ile Sahte Belge Sunan İş Adamına Cezai İşlem

Kanada'nın Quebec eyaletinde bir iş insanı, mahkemeye yapay zeka tarafından üretilmiş sahte belgeler sunduğu gerekçesiyle 3 bin 562 Kanada doları para cezası aldı. Hakim, bu tür eylemlerin yargı sisteminin bütünlüğünü tehlikeye atabileceğini belirtti.

Kanada basınında yer alan haberlere göre, Quebec Yüksek Mahkemesi Hakimi Luc Morin, iş insanı Jean Laprade'nin Gine'de aracılık yaptığı 3 helikopter ve bir uçakla ilgili anlaşmada, yanlışlıkla kendisine çok daha değerli bir uçak verilmesini konu alan davada yapay zeka ürünü belgeler sunduğunu belirtti.

Morin, Laprade'nin savunma belgelerinin, gerçekte var olmayan kararlar, anlamsız referanslar ve tutarsız sonuçlar içerdiğini ifade etti.

Mahkemenin 2023'te hukuk camiasını yapay zeka içerikli bilgilerin "titiz insan kontrolünden geçmesi" gerektiği konusunda uyardığını belirten Morin, Laprade'nin mahkemeyi yanıltmaya çalışmasının ciddi bir ihlal olduğunu kaydetti.

Morin, Laprade'ye yapay zekayla oluşturulmuş sahte belge sunmasından dolayı 3 bin 562 dolar para cezası verdi.

Hakim???????Morin, bu tür davranışların yargı sisteminin bütünlüğünü zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
