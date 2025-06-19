Quanzhou: Tarihi Deniz İpek Yolu'nun Kalbi

Quanzhou: Tarihi Deniz İpek Yolu'nun Kalbi
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Çin'in Quanzhou kenti, antik dönemlerdeki Deniz İpek Yolu üzerindeki önemiyle, zengin kültürü ve tarihi ile dikkat çekiyor. Licheng bölgesindeki tarihi merkez, 6 kilometrekarelik alanıyla bu mirası yansıtıyor.

QUANZHOU, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin kıyı şeridi boyunca yer alan Quanzhou kenti, özellikle antik Çin'in Song Hanedanlığı (960-1279) ve Yuan Hanedanlığı (1271-1368) dönemlerinde tarihi Deniz İpek Yolu üzerinde bulunan dünyanın en büyük limanlarından biriydi.

Quanzhou'nun Licheng bölgesinde yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanı kaplayan tarihi merkez, kentin zengin ve çeşitliliğe sahip kültürünü yansıtıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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