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Qingdao, 6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu'na ev sahipliği yaptı

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Qingdao, 6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu'na ev sahipliği yaptı
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6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde perşembe günü düzenlendi. Etkinlik, kentlerin küresel iletişimi başlığı altında Qingdao'da gerçekleştirildi.

QİNGDAO, 13 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu, perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlendi.

Kaynak: Xinhua
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