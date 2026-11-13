Qingdao, 6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu'na ev sahipliği yaptı

Qingdao, 6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu'na ev sahipliği yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde perşembe günü düzenlendi. Etkinlik, kentlerin küresel iletişimi başlığı altında Qingdao'da gerçekleştirildi.
QİNGDAO, 13 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu, perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlendi.
Kaynak: Xinhua