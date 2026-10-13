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Qantas'ın Roma-Perth dönüş uçuşu tahtakuruları nedeniyle iptal edildi

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Qantas'a ait uçağın 9 Ekim'de Perth'ten Roma'ya yaptığı seferde yolcuların böcek ısırması şikayeti üzerine, Roma'dan Perth'e dönüş uçuşu tahtakuruları nedeniyle iptal edildi. Uçak temizlendi, yolculara konaklama ve 48 saat içinde alternatif sefer sağlandı; Qantas özür diledi.

Avustralya'dan İtalya'ya giden uçağı tahtakurularının istila etmesi üzerine, Avustralya'ya yapılacak dönüş seferinin iptal edildiği bildirildi.

Sunday Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketine ait uçağın, 9 Ekim'de Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin Perth kentinden İtalya'nın başkenti Roma'ya yaptığı seferde, yolcular "böcek ısırmasından" şikayet etti.

Tıbbi tavsiye üzerine yolculara kaşıntıları için antihistaminik ilaç verildi ancak uçuş sonrası uçaktaki stokun bittiği görüldü.

Bunun üzerine, Roma'dan Perth'e yapılacak yaklaşık 17 saatlik dönüş seferi iptal edilerek tahtakurularının istila ettiği tespit edilen "Boeing 787 Dreamliner" model uçağın temizlenmesine karar verildi.

Yolculara kalacak yer ve 48 saat içinde yapılacak alternatif sefer ayarlandı.

Qantas hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçuşun iptal edilmesiyle bazı ekonomi sınıfı koltuklarda "ortaya çıkan sorundan ötürü" uçağın derinlemesine temizlendiği belirtilerek yolculardan özür dilendi.

Kaynak: AA
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