Pütürge'de 8 keçi kurt tarafından telef edildi
AA - Okan Coşkun - Güncel
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 8 keçi kurt tarafından telef edildi, 3 keçi yaralandı.
MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 8 keçi kurt tarafından telef edildi, 3 keçi yaralandı.
Meşedibi Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İbrahim Erol'un tahta ve çadırla çevrili ağılına kurt girdi.
Kurdun saldırısı sonucu ağıldaki 8 keçi telef oldu, 3 keçi ise yaralandı.
AA / Okan Coşkun - Güncel