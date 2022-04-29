Pütürge'de 8 keçi kurt tarafından telef edildi - Haberler

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Pütürge'de 8 keçi kurt tarafından telef edildi

AA - Okan Coşkun - Güncel
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Pütürge'de 8 keçi kurt tarafından telef edildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 8 keçi kurt tarafından telef edildi, 3 keçi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 8 keçi kurt tarafından telef edildi, 3 keçi yaralandı.

Meşedibi Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İbrahim Erol'un tahta ve çadırla çevrili ağılına kurt girdi.

Kurdun saldırısı sonucu ağıldaki 8 keçi telef oldu, 3 keçi ise yaralandı.

AA / Okan Coşkun - Güncel

İbrahim Erol, Malatya, Güncel, Haberler

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