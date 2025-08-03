Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, İlçeyi Tanıttı ve Yatırımları Açıkladı

Malatya'nın Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, basın mensuplarına ilçeyi tanıttı.

Sülük, kentsel dönüşüm ve sosyal yaşam alanlarını basın mensuplarıyla gezerek, ilçeye yapılan yatırımları anlattı.

Depremler sonrası yeniden planlanan mahallelerde konutlar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve yol ağları inşa edildiğini aktaran Sülük, doğalgaz dağıtım çalışmalarının ilçede hızla ilerlediğini belirtti.

İlçenin nüfusunun yaz mevsiminde 70 bine kadar ulaştığın kaydeden Sülük, "Pütürge'yi modern, güvenli ve yaşanabilir bir ilçe yapmak için çalışıyoruz. Projelerin yüzde 5'ini gezdirdik, daha fazlasını paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlçenin geçmişte çok göç verdiğini hatırlatan Sülük, "Çalışmak isteyen herkese iş var. Tekstil kentimizde ve belediye iştiraklerimizde fırsatlar sunuyoruz. İstanbul'da asgari ücrete geçinemezsiniz ancak burada para biriktirebilirsiniz." ifadesini kullandı.