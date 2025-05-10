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Putin ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam İkili İlişkileri Görüştü

Putin ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam İkili İlişkileri Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile Moskova'da bir araya gelerek ikili ilişkileri ve ticaret hacmindeki artışı değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam ile görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Rusya'yı ziyaret eden Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Dar formatta başlayan görüşmeler, geniş formatta devam etti. Putin ile Lam görüşmede, ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, 2. Dünya Savaşı döneminde Vietnam'dan gönüllü askeri birliğin Moskova için savaştığını anımsatarak, "Vietnam'ın bağımsızlık mücadelesiyle bağlantılı büyük çaplı olaylar da yaşandı. Tüm bunlar yıllar boyunca ilişkimizi güçlendirdi." dedi.

Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirten Putin, geçen yıl ikili ticaret hacminin yüzde 20 arttığını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam da 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu zafer faşizmi, sömürgeciliği ve emperyalizmi yıktı, insanlığa barış ve refah getirdi." ifadesini kullandı.

Lam, Putin ile stratejik konuları ele alacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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