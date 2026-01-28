Kremlin: Putin-Şara Görüşmesinde Rusya'nın Suriye'deki Askeri Varlığı Gündemde Olacak

(ANKARA)- Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın bugün Moskova'da bir araya geleceğini, görüşmede Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığıyla ilgili tüm konuların gündeme geleceğini bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iki liderin görüşmede ekonomik iş birliği ve bölgedeki gelişmeleri de ele alacağını belirtti. Peskov, "Suriye'deki askerlerimizin varlığıyla ilgili tüm konuların da bugünkü görüşmelerde gündeme geleceğinden şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Peskov, eski lider Beşar Esad'ın iadesi ihtimaline ilişkin "Esad konusunda yorum yapmıyoruz" dedi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakerelere değinen Peskov, "Uzmanlar seviyesinde başlayan müzakereler zor şekilde sürüyor. Müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Çalışmalar devam edecek. Her şey muhatapların yapıcı yaklaşımına bağlı olacak. Rusya, müzakere sürecine açık" değerlendirmesini yaptı.