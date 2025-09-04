Putin ve Şi'nin, Pekin'deki törende "organ nakli ve ölümsüzlük" sohbeti kameralara yansıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreni sırasında, "yaşamı uzatmak için organ nakli ve ölümsüzlük" konusunda sohbet ettikleri görüldü.

BBC'nin haberine göre, Putin ve Şi'nin Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'ndaki askeri geçit töreni sırasında tercümanları aracılığıyla gerçekleştirdiği sohbet, Çin devlet televizyonunun canlı yayınında kaydedildi.

İki liderin sohbeti sırasında Şi'nin tercümanının Rusça olarak, "Geçmişte 70 yaşın üzerinde olmak nadirdi ve şimdi ise 70'te hala çocuk olunduğu söyleniyor." dediği duyuldu.

Putin'in tercümanının ise Mandarin Çincesi ile "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar daha genç yaşayabilir, hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilir." ifadelerini kullandığı kameralara takıldı.

Şi'nin tercümanının ise akabinde, "Tahminlere göre bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşama şansı da var." dediği ekrana yansıdı.