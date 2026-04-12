Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Orta Doğu'daki durumu görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Pezeşkiyan, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

İslamabad'da dün yapılan İran-Amerika görüşmelerini değerlendiren Pezeşkiyan, Rusya'nın uluslararası platformlar da dahil olmak üzere, durumu yatıştırmayı amaçlayan ilkeli tutumuna duyduğu takdiri dile getirdi.

Pezeşkiyan İran halkına sağlanan insani yardım için de Rusya'ya teşekkür etti.

Çatışmaya siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması ve Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın kurulması için arabuluculuk çabalarına katkıda bulunmaya devam etme konusundaki istekliliğini vurgulayan Putin de bu amaçla Rusya'nın bölgedeki tüm ortaklarıyla aktif temaslarını sürdüreceğini ifade etti.

İkili işbirliğinin güncel konularının ele alındığı görüşmede, taraflar, iyi komşuluk ilişkilerini her şekilde daha da güçlendirme taahhütlerini yineledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Putin'i ve Rusya'daki tüm Ortodoks Hristiyanları Paskalya Bayramı vesilesiyle tebrik etti.