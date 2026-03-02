Putin ile bin Zayid, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, bin Zayid ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Putin'in, Rusya'nın İran çevresinde barışçıl bir çözüm için çok sayıda adım attığına işaret ettiği aktarılan açıklamada, "Girişimler, uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı bir şekilde, egemen bir Birleşmiş Milletler üye devletine karşı kışkırtılmamış bir silahlı saldırganlık eylemi sonucunda engellendi." ifadesi kullanıldı.

Putin'in, BAE'de bulunan Rus vatandaşlarına yardımları için bin Zayid'e teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, "Bin Zayid, İran'ın misilleme saldırılarının BAE'yi doğrudan etkilediğini, ülkeye zarar verdiğini ve sivilleri tehdit ettiğini özellikle vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Putin'in, söz konusu mesajı Tahran yönetimine iletmeye ve bölgedeki genel durumu istikrara kavuşturmak için olası yardımları sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.