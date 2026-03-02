Haberler

Putin ile bin Zayid, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı. Putin, Rusya'nın barışçıl çözüm için adımlar attığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, bin Zayid ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Putin'in, Rusya'nın İran çevresinde barışçıl bir çözüm için çok sayıda adım attığına işaret ettiği aktarılan açıklamada, "Girişimler, uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı bir şekilde, egemen bir Birleşmiş Milletler üye devletine karşı kışkırtılmamış bir silahlı saldırganlık eylemi sonucunda engellendi." ifadesi kullanıldı.

Putin'in, BAE'de bulunan Rus vatandaşlarına yardımları için bin Zayid'e teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, "Bin Zayid, İran'ın misilleme saldırılarının BAE'yi doğrudan etkilediğini, ülkeye zarar verdiğini ve sivilleri tehdit ettiğini özellikle vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Putin'in, söz konusu mesajı Tahran yönetimine iletmeye ve bölgedeki genel durumu istikrara kavuşturmak için olası yardımları sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 4 günde öldürülen asker sayısı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor