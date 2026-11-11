Putin, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yarın görüşecek

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceğini bildirdi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizinde çözüm sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılan üçlü müzakerelere değinen Uşakov, Rus heyetinin Kremlin'e bu konuda henüz rapor sunmadığını ancak müzakerelerin kapsamlı ve faydalı olduğunu belirtti.

Uşakov, müzakereler esnasında Abu Dabi'de bulunan Avrupalı temsilcilerin, kuliste Ukrayna ve ABD tarafıyla çalıştığını dile getirdi.

Avrupa'nın müzakere sürecine katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, bu konunun, müzakerelerin sonuçları dikkate alınarak istişare edileceğini söyledi.

Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini belirterek, "Görüşme, günün ilk yarısında yapılacak." dedi.

Kaynak: AA