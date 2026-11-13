Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle görüşmede yabancı asker karşıtlığını yineledi

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MOSKOVA, 13 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'ya yabancı asker konuşlandırılmasına karşı olduklarını yineledi.

Witkoff perşembe günü Moskova'da gerçekleştirilen görüşmenin, Avrupalı temsilcilerin de dahil olacağı yeni bir çok taraflı müzakere turunun önünü açması temennisinde bulundu.

Putin ise Ukrayna topraklarında yabancı asker varlığının, Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit edeceği gerekçesiyle kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Putin, bu tür birliklerin Rus kuvvetleri tarafından meşru hedef sayılacağı uyarısında bulundu.

Toprak meselelerine de değinen Putin, Ukrayna tarafının sözde "gri bölgelere" ilişkin önerisinin anlaşmazlıklara yol açabileceğini ve herhangi bir anlaşmayı sekteye uğratabileceğini söyledi.

Ukrayna ile aralarındaki sınır çizgisi olarak yalnızca devlet sınırını tanıyacaklarını vurgulayan Putin, "gri bölgeler" hakkındaki tartışmaların, farklı yorum ve anlaşmazlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Witkoff, Trump'ın kendisinden Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce sona erdirilmesinin önemini vurgulamasını istediğini bildirdi.

Kushner, görüşmenin çatışmayı sonlandırma yollarını ele alma imkanı sunacağını umduğunu belirterek, Avrupalı temsilcilerin de müzakerelere katılmaya ve kalıcı barışın tesisine katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen iki günlük üçlü görüşmeler, çarşamba günü sona ermişti. Geniş çaplı savaş esiri takasında uzlaşı sağlanırken, çatışmaların sonlandırılması, toprak anlaşmazlıkları, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisi gibi temel konulardaki derin görüş ayrılıkları çözüme kavuşturulamadı.

Kaynak: Xinhua