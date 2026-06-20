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Devlet başkanlarının görüşmesinin ardından Rusya 24 Filipinliyi serbest bıraktı

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. arasındaki görüşmenin ardından Rusya, aylardır tutuklu bulunan 24 Filipinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılanların iki uçakla Filipinler'e getirilmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın aylardır tutuklu bulunan 24 Filipinliyi serbest bıraktığı açıklandı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 17-18 Haziran'da Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi kapsamında Putin ve Marcos Jr.'ın bir araya geldiği anımsatıldı.

Söz konusu görüşmede Marcos Jr.'ın Rusya'da tutuklu bulunan Filipinliler hakkında endişelerini dile getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Rusya'nın tutuklu Filipinlilerden bir bölümünü serbest bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılan 24 kişiyi taşıyan 2 uçağın pazar sabahı erken saatlerde Filipinler'e ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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