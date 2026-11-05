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Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai'yi kabul etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Rızai'yi kabul ettiği belirtildi, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Moskova'da bulunan Rızai'yi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

Kaynak: AA
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