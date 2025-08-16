Putin'in Uçağına F-22 Savaş Uçakları Eşlik Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Alaska'dan dönerken uçağına Amerikan F-22 savaş uçakları eşlik etti. Görüşmelerin ardından Putin, Çukotka Özerk Bölgesi'nde çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Alaska eyaletinden dönerken uçağına Amerikan ordusuna ait F-22 savaş uçakları eşlik etti.

Kremlin'den servis edilen videoda, ABD Başkanı Trump ile Alaska'da görüştükten sonra dönüş yolunda Putin'in uçağının sağında ve solunda Amerikan ordusuna ait birkaç F-22 savaş uçağının uçtuğu görüldü.

ABD'deki zirvenin ardından Rusya'nın en kuzeydoğu kesiminde yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştiren Putin, Bölge Valisi Vladislav Kuznetsov ile görüştü.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
