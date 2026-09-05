Putin-Trump Temsilcileri Görüşmesi Sona Erdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesi sona erdi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, başkent Moskova'da Putin ile görüşmelerinin ardından Kremlin Sarayı'ndan ayrıldı.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de yer aldı.

ABD'li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçeceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA