Rusya Devlet Başkanı Putin'den Irak'ın yeni Başbakanı Zeydi'ye tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'ye hükümetinin güvenoyu alması nedeniyle tebrik mektubu gönderdi. Putin, mektubunda iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'ye hükümetiyle birlikte Irak Meclisi'nden güvenoyu alması dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, mektubunda Zeydi'ye görevinde başarılar diledi.

Putin ayrıca Irak ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostluk ve karşılıklı saygıya dayanan köklü geleneklere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Mektupta Putin, ikili iş birliğinin iki halkın çıkarlarına hizmet edeceğini ve bölgesel güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
