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Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile iç güvenlik ve istikrar konularını görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya gelerek iç güvenlik, istikrar ve komşu ülkelerle ilişkiler konularını ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile iç güvenlik ve istikrar konularını ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in yanı sıra Savunma Bakanı Andrey Belousov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile hükümet üyelerinin yer aldığı toplantıda, iç güvenlik ve istikrar konuları istişare edildi.

Toplantının başında konuşan Putin, "Gündemimizde iki konu var. Bunlardan biri iç güvenliğin ve istikrarın sağlanması, diğer ise komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi." dedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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