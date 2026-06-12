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Putin, Batı'ya "sorunları müzakere yoluyla çözme" çağrısında bulundu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya sorunları müzakere yoluyla çözme çağrısında bulundu. NATO'yu düşmanca eylemlerle suçlayan Putin, Rusya'nın stratejik yenilgiye uğratılamayacağını vurguladı. Ayrıca uzay, savunma ve drone teknolojilerindeki gelişmeleri aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya sorunları müzakere yoluyla çözme çağrısında bulunarak, "Bunun ültimatom değil, gerçekten müzakere olması gerekiyor. Biz müzakere etmeye hazırız. Ancak bu ulusal çıkarlarımızın dikkate alınması doğrultusunda olmalı." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Günü vesilesiyle Ukrayna'da "özel askeri operasyonda" yer alan askerlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Putin, NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı "düşmanca" eylemlerde bulunduğunu belirterek "Rusya tek başına Batı'yı temsil eden NATO'ya karşı koyuyor. Onlar, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratamadı ve uğratamayacak." ifadelerini kullandı.

NATO ülkelerinin teknoloji ve bilim alanlarındaki gelişim düzeyinin yüksek olduğuna işaret eden Putin, bu nedenle ülkesinin onlardan her zaman bir adım ileride olması gerektiğini vurguladı.

Uydu internet ağı geliştiren "Bureau 1440" Rus şirketinin Starlink uydu alıcısı benzeri sistemler geliştirdiği bilgisini paylaşan Putin, uzaya 16 uydunun fırlatıldığını ve bunların bazı özelliklerinin Starlink'ten üstün olduğunu söyledi.

Putin, hava savunma sistemlerini güçlendirdiklerini, FPV dronları ve yapay zekayla donanımlı dronların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Batı ile müzakerelere açık olduklarını dile getiren Putin, "Düşmanlarımıza verebileceğimiz tek bir tavsiye var: Rusya ile savaşmayın, asla böyle bir girişimde bulunmayın. Gelin barış içinde yaşayalım ve tüm sorunları müzakereler yoluyla çözelim. Bunun ültimatom değil, gerçekten müzakere olması gerekiyor. Biz müzakere etmeye hazırız. Ancak bu ulusal çıkarlarımızın dikkate alınması doğrultusunda olmalı." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirten Putin, "Topraklarımızı yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Bunu başaracağız. Kimsenin bundan şüphesi yok." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'da 700 bin Rus askerinin savaştığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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