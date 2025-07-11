Pursaklar'da Belediye Otobüsü Yandı: Yaralı Yok

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü yandı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi'ne (EGO) ait 06 BE 2981 plakalı belediye otobüsü saat 15.00 sırlarında Pursaklar Karaköy mevkiine geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü yolun sağına çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.