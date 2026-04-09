Haberler

Pursaklar'da "Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü ve Medya Okuryazarlığı" semineri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen seminerde aile kurumunun değerler üzerindeki rolü ve medya okuryazarlığı konuları ele alındı. Uzmanlar, ebeveyn rehberliğinin ve bilinçli medya kullanımının önemine dikkat çekti.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, "Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü ve Medya Okuryazarlığı" semineri düzenlendi.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülbahar Hatun Hanımevi'nde, toplumsal değerlerin korunması ve bilinçli medya kullanımının artırılması amacıyla düzenlenen seminerde, aile kurumunun bireylerin değer dünyasının oluşumundaki belirleyici rolü ele alındı.

Seminerde uzman eğitmenler, çocuklar ve gençlerin sağlıklı kimlik gelişiminde ebeveyn rehberliğinin önemine değindi.

Programın ikinci bölümünde medya okuryazarlığı konusu işlendi.

Katılımcılara, dijital içeriklerin doğru analiz edilmesi, bilgi kirliliğinden korunma yöntemleri ve bilinçli medya tüketimi konusunda kapsamlı bilgiler verildi.

Özellikle çocukların medya kullanım alışkanlıklarının aileler tarafından kontrol edilmesi ve doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Eğitim süresince interaktif anlatım yöntemleri kullanılırken, katılımcılar görüş ve sorularıyla seminere katkı sağladı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

