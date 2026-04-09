Pursaklar'da "Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü ve Medya Okuryazarlığı" semineri düzenlendi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, "Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü ve Medya Okuryazarlığı" semineri düzenlendi.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülbahar Hatun Hanımevi'nde, toplumsal değerlerin korunması ve bilinçli medya kullanımının artırılması amacıyla düzenlenen seminerde, aile kurumunun bireylerin değer dünyasının oluşumundaki belirleyici rolü ele alındı.

Seminerde uzman eğitmenler, çocuklar ve gençlerin sağlıklı kimlik gelişiminde ebeveyn rehberliğinin önemine değindi.

Programın ikinci bölümünde medya okuryazarlığı konusu işlendi.

Katılımcılara, dijital içeriklerin doğru analiz edilmesi, bilgi kirliliğinden korunma yöntemleri ve bilinçli medya tüketimi konusunda kapsamlı bilgiler verildi.

Özellikle çocukların medya kullanım alışkanlıklarının aileler tarafından kontrol edilmesi ve doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Eğitim süresince interaktif anlatım yöntemleri kullanılırken, katılımcılar görüş ve sorularıyla seminere katkı sağladı.