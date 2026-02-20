Pursaklar'dan kısa kısa

Haberler

Pursaklar Belediyesi, ramazan ayı boyunca gıda ve etiket denetimlerini artırarak halkın gönül rahatlığıyla bu ayı geçirmesini sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, Ankara Kedisi Koruma, Yaşatma ve Tanıtım Merkezi, öğrencileri ağırlayarak onlara kedilere dair bilgi verdi ve hayvanlarla etkileşim kurma fırsatı sundu.

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, ramazan ayının başlamasıyla ilçedeki gıda ve etiket denetimlerine artırdı.

Zabıta ekipleri, denetimler kapsamında fırınlar, pastaneler, marketler, kasaplar, manavlar, tatlı üretim ve satış noktaları ile toplu tüketim alanlarını kontrol etti.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama ve muhafaza koşulları, iş yeri ruhsatları, fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyum, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve ramazan pidesi gramajları incelendi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ramazanın paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin ayı olduğunu belirterek, hemşehrilerinin bu mübarek ayı gönül rahatlığıyla geçirmesi için tüm ekiplerin sahada olduğunu vurguladı.

Ankara Kedisi Koruma, Yaşatma ve Tanıtım Merkezi öğrencileri ağırladı

Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Kedisi Koruma, Yaşatma ve Tanıtım Merkezi, öğrenciler tarafından ziyaret edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, dünyaca ünlü Ankara kedisi ile tanışma fırsatı buldu.

Görevliler eşliğinde kedilerin beslenme düzeni, bakım süreçleri ve yaşam alanları hakkında bilgi alan çocuklar, hayvanlarla yakından ilgilendi.

Etkinlikte öğrencilere, hayvanlarla doğru iletişim kurma yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Çocuklar, kediler için hazırlanan oyun alanlarını gezerek günlük rutinleri gözlemledi ve merak ettikleri soruları yetkililere yöneltti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
