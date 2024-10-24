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PTT'nin 184. Yıl Dönümü Kutlandı

PTT'nin 184. Yıl Dönümü Kutlandı
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) Merzifon Şube Müdürü Hasan İnce, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü Kaymakam Ahmet Karaaslan ile birlikte kutladı. Karaaslan, PTT'nin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin önemine değinerek çalışanlara başarılar diledi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( Ptt ) Merzifon Şube Müdürü Hasan İnce, kuruluşlarının 184. yılı dolayısıyla Kaymakam Ahmet Karaaslan'ı makamında ziyaret etti.

Heyetiyle beraber İnce'yi kabul eden Kaymakam Karaaslan, Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olan Ptt'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ptt'nin birçok alanda hizmet sunarak vatandaşların hayatını kolaylaştırdığına dikkati çeken Karaaslan, PTT çalışanlarına başarı ve kolaylıklar diledi.

Çalışmaları hakkında Karaaslan'a bilgiler veren İnce ise, "Geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüyen PTT'miz, her zaman milletinin yanında olmaya devam edecek, sunduğu yenilikçi hizmetlerle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürecektir. 184. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

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