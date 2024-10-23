Üye Girişi
Haberler

PTT'nin 184. Yıl Dönümü Kutlandı

PTT'nin 184. Yıl Dönümü Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir PTT Başmüdürü Ahmet Eraslan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret ederek PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve kurumun hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Ptt'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir PTT Başmüdürü Ahmet Eraslan ve beraberindekiler, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demiryürek, ziyarette en köklü kuruluşlardan olan PTT'nin tecrübesiyle önemli hizmetler verdiğini belirterek, 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

PTT Başmüdürü Eraslan da kurumda yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Demiryürek'e bilgi verdi.

Ziyarette Demiryürek'e filatel hediye edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Murat Sefa Demiryürek Yerel Haberler Ahmet Eraslan Etkinlikler 3-sayfa Güncel Yaşam PTT

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! At ve eşek eti satan firmalar hangileri? Taklit-tağşiş listesi yayınlandı mı? (23 Ekim güncel liste) Narin cinayetindeki ilk duruşma ne zaman? Narin Güran davası ne oldu? Young Boys- Inter maçı ne zaman? Young Boys- Inter maçı sata kaçta, şifresiz mi? Sandık Kokusu son bölüm neler oldu? Show Tv Sandık Kokusu dizisi ne zaman, saat kaçta? Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.