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Kayıp Kadın 4 Gün Sonra Sağ Bulundu

Kayıp Kadın 4 Gün Sonra Sağ Bulundu
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ADANA'nın Seyhan ilçesinde 4 gündür kayıp olan ve psikolojik rahatsızlığının olduğu belirtilen Latife Oğuz (43), sağ olarak bulundu.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde 4 gündür kayıp olan ve psikolojik rahatsızlığının olduğu belirtilen Latife Oğuz (43), sağ olarak bulundu.

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan Latife Oğuz, 1 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının tüm aramalarına rağmen kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Oğuz'un en son görüldüğü bölgede arama yaptı.

AİLESİNİ ARAYIP, YERİNİ BİLDİRDİ

Latife Oğuz, bugün ailesini cep telefonuyla arayıp Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ailesi, belirtilen adrese gidip Oğuz'a ulaştı. Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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