Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği üyeleri turizmi değerlendirdi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'da kış döneminde de turist hareketliliğinin devam ettiğini ve ağırlıklı olarak Almanya, Rusya, İngiltere ile Polonya'dan misafir ağırladıklarını söyledi.

POYD tarafından düzenlenen geleneksel aylık değerlendirme toplantısı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara Ege Bölgesi'nin coğrafi işaretli lezzetleri ikram edildi.

Saatçioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin yöresel mutfağını ön plana çıkarmak amacıyla POYD toplantılarında her ay farklı bir yörenin coğrafi işaretli yemeklerini tattıklarını söyledi.

Turizm sektörü olarak 4 ayı geride bıraktıklarını dile getiren Saatçioğlu, Antalya'da kış döneminde de turist hareketliliğinin devam ettiğini belirtti.

Bu dönemde ağırlıklı olarak Almanya, Rusya, İngiltere ve Polonya'dan misafir ağırladıklarını dile getiren Saatçioğlu, ileriki dönemlerde de aynı pazarlardan turist beklediklerini kaydetti.

Gelecek dönem rezervasyonlarında yüzde 20 düşüşler olduğunu ancak son dakika rezervasyonları aldıklarını belirten Saatçioğlu, turist sayılarında çok ciddi bir düşüş beklemediklerini ifade etti.

Toplantıda sektör paydaşları, turizm pazarlarını, rezervasyonları ve beklentileri değerlendirdi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
