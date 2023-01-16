Profesörden İstanbul için kritik uyarı: Bu hafta 30 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırılabilir

Yurt genelinde son yılların en sıcak kışı sürerken Prof. Dr. Orhan Şen'den havaların daha da ısınacağı konusunda uyarı geldi. Prof. Dr. Şen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul dahil birçok ilde bu hafta son 30 yılın ocak ayı sıcaklık rekorunun kırılabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin çok büyük bölümünde bu sene kış kendisini gösteremedi. Hava sıcaklıkları sonbahar değerlerinin altına inmezken kar yağışı birçok şehir için henüz görülmedi.

"HAVA SICAKLIKLARI DAHA DA ARTACAK"

Sıcak kış devam ederken konunun uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama geldi. Şen'in paylaşımına göre hava sıcaklıkları daha da artacak, 30 yılın ocak ayı sıcaklık rekoru kırılacak.

"SICAKLIK REKORU GELEBİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen'in konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde; "Çarşamba Perşembe Cuma Güneyli akışlar ile sıcaklıklar artıyor. Bazı illerde Ocak ayının sıcaklık rekorları kırılabilir. İstanbul'un son 30 yılın sıcaklık rekoru 2010 da 18.8 C olmuş bu kırılabilir. Hafta boyunca yağış yok. Cumartesi batıda yağmur görünüyor."