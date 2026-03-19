New York'taki Türkevi'nde, Atasoy'un INCB başkanlığına adaylığı vesilesiyle resepsiyon verildi

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Prof. Dr. Sevil Atasoy'un BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) başkanlığına yeniden adaylığı vesilesiyle resepsiyon verdi.

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal ve INCB Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy'un yanı sıra çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Atasoy'un adaylığından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, "Kendisi adli bilimler, toksikoloji ve uyuşturucu politikası alanlarında uluslararası düzeyde saygın bir otoritedir. Kariyeri, sağlam bir akademik geçmişi ile bilimsel kanıtlar, ceza adaleti ve uluslararası kamu politikası kesişiminde seçkin liderliği bir araya getirmektedir." dedi.

Atasoy'un şu anda INCB'nin başkanlığını yürüttüğünü belirten Yıldız, "Birçoğunuzun bildiği gibi, dünyanın tarihindeki en zorlu dönemlerden birinde dünyaya rehberlik etti. Bu dönem, küresel siyasi çöküş, mali kısıtlamalar ve hızla büyüyen uyuşturucu pazarlarıyla karakterize edildi." diye konuştu.

Yıldız, Atasoy'un adaylığında anahtar kelimelerin "kurumsal hafıza ve süreklilik" olduğuna işaret ederek, BM'nin mali kısıtlamalar da dahil olmak üzere karmaşık zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Atasoy gibi deneyimli ve uzman birinin görevine devam etmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

"Kurumsal sürekliliğin sağlanması ve örgütsel hafızanın korunması kritik önem taşımakta"

Resepsiyonda konuşan INCB Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, davete katılan diplomatik temsilcilere teşekkür ederek, bu önemli görev sırasında gördüğü destek ve yeniden aday gösterilmesinden dolayı Türkiye'ye minnettarlığını dile getirdi.

Atasoy, giderek karmaşıklaşan ve hızla gelişen küresel bir ortamda yol aldıklarını belirterek, "Sentetik uyuşturucuların, özellikle tıbbi olmayan sentetik opioidlerin yaygınlaşması, yasadışı üretimin giderek daha karmaşık hale gelmesi ve kaçakçılık ağlarının genişlemesi ciddi ve acil zorluklar ortaya koymaktadır." dedi.

Bu zorluklara yanıt verirken, dengeli, kanıta dayalı, insan hakları, orantılılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkıca bağlı kalınması gerektiğine inandığını ifade eden Atasoy, uyuşturucu kontrolünün sadece bir kanun uygulama meselesi değil, aynı zamanda halk sağlığı, insan onuru ve sosyal adalet meselesi olduğunu vurguladı.

Atasoy, aynı zamanda mevcut mali şartların BM sistemi genelinde önemli kısıtlamalar getirdiğinin farkında olduklarına işaret ederek, "Bu bağlamda, kurumsal sürekliliğin sağlanması ve örgütsel hafızanın korunması, yalnızca görevimizin teknik boyutlarını anlamak için değil, aynı zamanda karmaşık siyasi ve operasyonel gerçekliklerde yol almak için de kritik önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli liderliğin sürekliliğinin önemine dikkati çeken Atasoy, tekrar seçilmesi halinde, "Yönetim kurulunda görev yapmaya devam etmek ve ortak hedeflerimizi ilerletmeye katkıda bulunmak benim için büyük bir onur olacaktır." ifadesini kullandı.