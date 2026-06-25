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Duayen ortopedist Prof. Dr. Kut Sarpyener son yolculuğuna uğurlandı

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91 yaşında hayatını kaybeden ortopedi camiasının duayen ismi Prof. Dr. Kut Sarpyener, son yolculuğuna uğurlandı. Sarpyener için Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapılan törene ailesinin yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.

(İSTANBUL) - 91 yaşında hayatını kaybeden ortopedi camiasının duayen ismi Prof. Dr. Kut Sarpyener, son yolculuğuna uğurlandı. Sarpyener için Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yapılan törene ailesinin yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.

Ortopedi camiasının duayen ismi Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti. Sarpyener için Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nde yer alan Spor Bilimleri Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Sarpyener'in ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı törende Prof. Dr. Çetin Yaman, Prof. Dr. Ali Kızılet, Prof. Dr. Aysel Pehlivan, Prof. Dr. Hasan Kasap ve Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa Mehmet Yorulmazlar ile Sarpyener'in torunu Zeynep Abeş Embil konuşma yaptı.

Sarpyener'in cenazesi öğle namazını takiben Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA
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