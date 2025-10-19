Prof. Dr. Saffet Tüzgen'in Eşi Huriye Tüzgen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Tüzgen'in eşi, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'in annesi Huriye Tüzgen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Huriye Tüzgen için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Prof. Dr. Saffet Tüzgen ve oğlu Erkam Tüzgen taziyeleri kabul etti.

Törene, Tüzgen'in aile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile çok sayıda kişi katıldı.

Huriye Tüzgen'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Çekmeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.