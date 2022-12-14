Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görevlendirildi.

SADETTİN HÜLAGÜ, ERDOĞAN'IN YENİ DANIŞMANI OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü görevlendirilmiştir."

ERDOĞAN'IN DOKTORLUĞUNU DA YAPMIŞTI

Sadettin Hülagü'nün rektörlük görevi 9 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararda Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün Rektörlüğe atanmasıyla sona ermişti. Ayrıca Hülagü'nün 2011 ve 2012'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorluğunu yaptığı biliniyor.

SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

Erzurum Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu. 1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi. 2014 Yılı Ekim ayında yapılan rektörlük seçimlerinde 1. olmuş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. 2022 tarihinde görev süresi dolduktan sonra tekrardan rektörlüğe aday olmamış, görevi Nuh Zafer Cantürk'e devretmiştir.