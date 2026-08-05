Prof. Dr. Özgenç'ten Özgür Özel fezlekesi yorumu: Rüşvet suçu oluşmaz
Prof. Dr. İzzet Özgenç, Özgür Özel hakkındaki rüşvet iddialarını değerlendirdi; genel başkanlığın kamu görevlisi sıfatı vermediğini, para transferlerinin milletvekilliği göreviyle bağlantısı olmadığı için rüşvet suçunun oluşmayacağını belirtti.
(ANKARA) - Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik rüşvet fezlekesiyle ilgili değerlendirmesinde, siyasi parti genel başkanlığının tek başına kamu görevlisi sıfatı oluşturmadığını belirtti. Özgenç, iddia edilen para transferlerinin milletvekilliği göreviyle bağlantılı bir iş karşılığı olduğuna dair bir durum bulunmadığını, bu nedenle mevcut bilgiler ışığında rüşvet suçunun oluşmayacağını ifade etti.
Ancak, habere konu olayda sorun, ilgili kişilerin kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımamaları değildir. İddia konusu para transferlerinin milletvekilliği görevi kapsamında, bu görevle bağlantılı olan bir işin görülmesi amacına yönelik olması gerekir. Medyaya yansıyan haberler itibarıyla iddia konusu para transferlerinin milletvekilliği görevinin icrasıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle, gerçek olup olmadığı bir yana, iddia konusu para transferleri bağlamında rüşvet suçu oluşmaz."