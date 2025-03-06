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Naci Görür'den Kayseri fayı uyarısı: 7'nin üzerinde deprem üretir

Naci Görür'den Kayseri fayı uyarısı: 7'nin üzerinde deprem üretir
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin deprem riski taşıyan faylar üzerinde bulunduğunu ve zemin yapısının çürük olduğunu vurguladı. Kayseri'de fay hattının 7'nn üzerinde deprem üretebileceğini belirleten Görür, depremin bir beka meselesi olduğunu söyledi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin deprem riski taşıyan faylar üzerinde bulunduğunu ve zemin yapısının çürük olduğunu vurgulayarak; depremin bir beka meselesi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Görür, Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler" programında yaptığı konuşmada, kendisine bir görev verdiğini bu kapsamda memleketinin insanlarını depremle ilgili konularda bilgilendirdiğini söyledi.

"KAYSERİ BİR FAY SİSTEMİNİN ÜZERİNDE OTURUYOR"

Depremin bir beka meselesi olduğunu belirten Görür, bu noktada kentlerdeki yöneticilere önemli görevler düştüğünü vurguladı. Kayseri'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin bilgi veren Görür, kentin civarında canlı ve aktif fayların bulunduğunu ve ilerleyen zamanlarda deprem üreteceğini söyledi.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETİR"

Şehrin depremselliği hakkında konuşan Görür, "Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir" dedi.

Görür ayrıca "Zaman olarak hiçbir şey demiyorum. Ne zaman olursa benim insanım önemli. Kayseri bir fay düzleminin, sisteminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Ne zaman bir deprem olur? Allah bilir. Ne zaman fayların deprem üreteceğini fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı o tekerrür periyodunu belirler. Eğer fayın kenarındaki plakalar, levhalar hızlı hareket ediyorsa o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir ve kısa sürede deprem oluşturur" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ ZEMİNİ ÇÜRÜK BİR BÖLGE"

Görür, devletin organlarını kullanarak Kayseri'nin deprem dirençli bir kent olabileceğini ifade ederek, Kayseri'nin jeolojik yapısını harita üzerinden değerlendirdi.

Kentten geçen faylar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Görür, "Kayseri fayın kucağında oturmuyor, olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Siz bunu düşünmeden yüksek katlı binalar yapıyorsunuz. Kayseri faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge. Sen öyle deprem dirençli bir Kayseri yapacaksın ki bilime ve teknolojiye göre oradan aldığın verilere göre yapman lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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