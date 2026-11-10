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Prof. Dr. Mustafa Orçan, KKÜ Rektörlüğünü Ersan Aslan'dan devraldı

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Prof. Dr. Mustafa Orçan, KKÜ Rektörlüğünü Ersan Aslan'dan devraldı
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Orçan, Türkiye Yüzyılı Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı. Törende görevi devreden Prof. Dr. Ersan Aslan, rektörlük cübbesini Orçan'a giydirdi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Orçan, göreve başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Kongre Merkezi Senato Salonu'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Görevi Orçan'a devreden Prof. Dr. Ersan Aslan, rektörlük döneminde üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin kapasitesini ve niteliğini geliştirdiklerini kaydeden Aslan, "Teknopark ek binası, güneş enerji yatırımları, bilgi güvenliği çalışmaları ve yeni eğitim alanları gibi önemli projeleri başlattık veya hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Rektör Orçan ise KKÜ ve kenti daha ileriye taşımak için ekibi ile kurumlar, yöneticiler ve vatandaşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Temel yönetim amaçlarından bahseden Orçan, "Ortak akıl, güven, çalışma azmi ve güçlü insani ilişkiler üzerine kurulacak. Farklı fikirleri ortak akılda buluşturarak üniversitemizi geliştirmeyi, güven esaslı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve enerjik bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Aslan, rektörlük cübbesini Prof. Dr. Orçan'a giydirdi.

Kaynak: AA
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