Prof. Dr. Mustafa Alican'dan Gazze Dramasına Dikkat Çeken Tiyatro Oyunu

Prof. Dr. Mustafa Alican'dan Gazze Dramasına Dikkat Çeken Tiyatro Oyunu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın yazıp sahneye koyduğu 'Meryem' adlı tiyatro oyunu, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Malazgirt'te sahnelendi. Oyun, üç kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu Malazgirt ilçesinde sahnelendi.

Muş Alparslan, Malatya Turgut Özal Üniversiteleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatro etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Rektör Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

İsrail, Türk ve Filistinli üç kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği oyuna, Malazgirtliler ilgi gösterdi.

Oyunu, Kaymakam Göksu Bayram, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, Malazgirt Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vahdettin Atılgan, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

İstanbul'a gelmeyen Trump'tan kafa karıştıran Putin açıklaması
Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde

Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

İstanbul'a gelmeyen Putin, heyeti aynı masa etrafında toplamış
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.