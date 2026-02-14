Haberler

TYB Genel Başkanı Arıcan, Özbekistan Yazarlar Birliği "onur üyesi" oldu

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Özbekistan Yazarlar Birliği tarafından 'Onur Üyesi' belgesi ve plaketle ödüllendirildi. Edebiyat alanında düzenlenen etkinlikte, Türk dilinin önemli isimlerinden Ali Şir Nevai de anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'a, Özbekistan Yazarlar Birliği tarafından "Onur Üyesi" belgesi ve plaket takdim edildi.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, Türk dilinin ve edebiyatının önemli isimlerinden Ali Şir Nevai, doğumunun 585. yılında Ankara'da düzenlenen programlarla anıldı.

Programlar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa katılmak üzere Özbekistan'dan gelen Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Sirojiddin Sayyid, TYB Genel Başkanı Arıcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Sayyid, Arıcan'a Özbekistan'da edebiyat alanında uluslararası başarı gösteren isimlere Cumhurbaşkanı onayıyla verilen Özbekistan Yazarlar Birliği "Onur Üyesi" belgesi ile Türk edebiyatına katkıları dolayısıyla plaket takdim etti.

Arıcan, kendisini "Onur Üyesi" nişanına layık gören Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e ve Sirojiddin Sayyid'e teşekkür ederek, "Bu belge, sadece şahsıma değil, Türkiye ve Özbekistan arasındaki edebi kardeşliğe verilmiş bir payedir. Bizler, Nevai'nin torunları olarak dilimizin ve ortak tarihimizin mirasını geleceğe taşımaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel





