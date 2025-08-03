Prof. Dr. Metin Sözen, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Toprağa Verildi

Prof. Dr. Metin Sözen, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da vefat eden ÇEKÜL Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene çok sayıda tanınmış isim katıldı.

İstanbul'da 89 yaşında vefat eden Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in cenazesi toprağa verildi.

Şişli'deki Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde, Sözen'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, aileye taziye dileklerini iletti.

Sözen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

8.8'lik deprem sonrası olay görüntü! Günler sonra ilk kez ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'den Süper Lig'in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde

Fenerbahçeli yöneticiden ligin o takımına 100 milyon TL'lik müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.