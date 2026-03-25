Piyanist Prof. Dr. Mehveş Emeç, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı yararına konser verecek

Ünlü piyanist Prof. Dr. Mehveş Emeç, 3 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı yararına piyano resitali verecek.

Vakfın kurucusu Prof. Dr. Müyesser Tunçer'in doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen konserden elde edilecek gelir, vakfın anne ve bebek sağlığını destekleyen projelerinde kullanılacak.

Devlet sanatçısı ünvanına sahip Emeç, konserde klasik müzik repertuvarından bir seçkiyi yorumlayacak.

Bebek ölümlerinin azaltılması ve anne ile bebek sağlığının geliştirilmesi amacıyla 1993'ten bu yana çalışmalar yürüten vakıf, özellikle prematüre bebeklerin yaşam şansını artırmaya yönelik, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tıbbi ekipman ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor.