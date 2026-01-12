Haberler

Prof. Dr. M. Fatih Andı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Andı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Andı, 2025 yılına damga vuran olayların fotoğraflarını seçerek, çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Andı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Andı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Andı, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafından yana kullanan Andı, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her şeye rağmen" karesini seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
