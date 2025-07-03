Prof. Dr. Kürşat Şahin Yıldırımer'den Kamuoyuna Duyuru

Görev sürem boyunca üniversitenin ulusal ve uluslararası saygınlığını artırmak amacıyla yoğun bir akademik ve yönetsel çaba sarf ettim. Göreve başladığım dönemde YÖK tanınırlığı dahi bulunmayan üniversite, yürüttüğümüz akademik yapısal reformlar ve stratejik planlamalar sayesinde YÖK'ün tanıma sistemine dahil edilmiş; Almanya ve Türkiye verilerine dayalı istatistiksel değerlendirmelerde dünya üniversiteleri sıralamasında 2675. basamağa kadar yükselmiştir.

Bu başarı, yalnızca şahsıma değil, birlikte üretmeyi ve gelişmeyi ilke edinmiş tüm akademik kadroya ve kıymetli öğrencilerimize aittir.

Bu süreçte çok sayıda öğrencinin akademik gelişimine katkıda bulunmuş, genç akademisyenlerin yetişmesine öncülük etmiş ve birçok bireyin mesleki yolculuğunda yol arkadaşı olma şansına erişmiş bulunmaktayım.

Ancak tüm bu olumlu gelişmelere karşın, son dönemde üniversite bünyesinde yaşanan bazı idari ve mali aksaklıklar, kurumsal işleyişi zedeleyici nitelikte bir noktaya ulaşmıştır. Özellikle diplomaların zamanında ve düzenli biçimde teslim edilememesi, yalnızca öğrencileri değil, Türkiye'deki akademisyenleride doğrudan mağdur eden ciddi bir sorun haline gelmiştir.

Tarafıma ulaşan öğrenci bildirimleri ve akademik çevreden gelen geri dönüşler doğrultusunda; bu aksaklıkların yalnızca bireysel memnuniyetsizliklerden ibaret olmadığı, kurumsal güveni ve sürekliliği tehdit eden boyutta olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, sürece ilişkin tüm somut veriler ve öğrenci geri bildirimleri, akademik ve etik sorumluluğum gereği yazılı ve resmî olarak üniversite rektörlüğüne ve ilgili kurullara zamanında iletilmiştir.

Ne yazık ki yapılan bu bildirimlere karşın gerekli çözüm mekanizmaları işletilmemiş, süreç kurumsal sorumlulukla değil kişisel tepkilerle ele alınmış ve akademik iş birliği ruhunu zedeleyen bir tablo oluşmuştur.

Yaşananlar, şahsımı hedef alan spekülatif söylemlere ve asılsız ithamlara da zemin hazırlamış; bu durum, sürdürülebilir bir akademik katkı ortamının ortadan kalkmasına yol açmıştır.

Gelinen noktada, mesleki ilkelerime, akademik duruşuma ve etik değerlere bağlılığım gereği, St. Clements University ile ve üniversitenin Türkiye temsilcisi sıfatıyla görev yapan ilgili kişilerle olan tüm resmî görev ve ilişkilerimi sonlandırma kararı almış bulunmaktayım.

Bilimsel çalışmalarımı ve akademik üretimlerimi, şeffaflık, dürüstlük ve evrensel etik ilkeler doğrultusunda farklı ulusal ve uluslararası platformlarda sürdürmeye devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm.

Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm tüm öğrencilerime, meslektaşlarıma ve akademisyen dostlarıma gönülden teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kürşat Şahin Yıldırımer