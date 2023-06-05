Prof. Dr. Kaya: "Üreticiler tarlalarını hastalıklara karşı kontrol altında tutsunlar"

Prof. Dr. Kaya, çiftçileri pas ve diğer mantar hastalıklarına karşı uyardı

EDİRNE Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, üreticilere buğdayda görülen pas hastalığına karşı tarlalarını kontrol etmeleri ve önlem almaları uyarısında bulundu.

Kurak geçen kış döneminin ardından Nisan ve Mayıs aylarında gelen yağışlar, özellikle gelişim döneminde buğdayların istenilen seviyeye ulaşmasında ilaç oldu. Ancak fazla yağışa bağlı olarak oluşan sıcak ve nemli hava bazı pas ve mantar hastalıklarının oluşmasını da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Üreticilere tarlalarını kontrol etmesi ve hava şartlarını da takip ederek tarlaların durumuna göre ilaçlama yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Fazla yağış ve sıcaklıkla birlikte oluşan nemli hava buğdayda sarı ve kahverengi pas, kök boğazı ve diğer mantar hastalıklarının oluşmasına sebep olabiliyor.

Son 70 yılın en kurak kışının geçtiğini ve bu durumun endişe verdiğini hatırlatan Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, kuru toprağa ekim yapan çiftçilerin endişesini Nisan ve Mayıs ayında gelen yağışların giderdiğini vurguladı.

Zor bir ekim dönemi geçirdiklerini ve buğday sezonuna çok sancılı bir giriş yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Kaya, buğdayın sapa kalkma, başak çıkarma ve süt olum devresinde tam ideal bir yağış olduğunu belirtti.

"Yağışın, özellikle sıcaklıkla birlikte oluşan nemin bazı sakıncaları var"

Yağışın, özellikle sıcaklıkla birlikte oluşan nemin bazı sakıncaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaya, çiftçilerin daha önce kök boğazı, küllenme ve pasa karşı ilaçlamalarını yaptığını hatırlatarak, fazla yağışa bağlı olarak bu hastalıkların tekrardan görülebildiğini ve bunun için dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

İlaçlamanın 20-25 gün koruyucu süresi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaya, bu anlamda devam eden yağışlar sonucu pas hastalığının tekrar ortaya çıkabildiğini ve koruyuculuk süreci bitince sıcaklık ve neme bağlı bu hastalıklara karşı 20 gün sonra tekrar ilaçlama yapması gerekebildiğini dile getirdi.

"Üreticiler tarlalarını kontrol etsinler"

Üreticilere tarlalarını kontrol etmesi uyarısında bulunan Prof. Dr. Kaya, bu yıl fazla yağışa bağlı olarak dayanıklı çeşitlerde bile hastalık görüldüğünü aktardı.

Bayrak yaprağının yeşiline bakıldığında süt olum devresi tamamlanıncaya kadar hiç leke olmadan yeşil olarak kalması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, yaprağı hiç deldirmeden, hastalık yapmadan mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine değindi.