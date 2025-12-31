Bakırçay Üniversitesi akademisyeninden uluslararası başarı

Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadri Özdemir, "Dünya Bilim İnsanı" listesinde 270'inci sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası bağımsız sıralama kuruluşu AD Scientific Index tarafından 2 milyon 626 bin 699 bilim insanının değerlendirildiği sıralamada Prof. Dr. Özdemir, Türkiye'de 7'nci, dünyada ise 270'inci sırada gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, Özdemir'i tebrik ederek, söz konusu başarının üniversitenin bilimsel üretkenliği ve akademik yetkinliğinin uluslararası ölçekte görünürlüğünü artırdığını belirtti.