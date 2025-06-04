Prof. Dr. İsmail Karaçam, 89 yaşında vefat etti

İslam ilmi alanında önemli çalışmalara imza atan Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Karaçam 89 yaşında hayatını kaybetti.

MÜ İlahiyat Fakültesi'nde uzun yıllar Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yapan ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili kitaplarıyla bilinen Prof. Dr. İsmail Karaçam, İstanbul'da vefat etti.

Karaçam'ın cenazesi, yarın İstanbul Sahrayıcedit Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'na defnedilecek.

Özgeçmiş

İlahiyatçı ve akademisyen olan Karaçam, 1937 yılında Burdur'da dünyaya geldi.

İstanbul İmam Hatip Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olan Karaçam, mesleki kariyerini, Fatih Gül Cami müezzinliği, Cerrahpaşa Cami imam hatipliği, Bursa İmam Hatip Lisesi öğretmenliği yaparak sürdürdü.

1966 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsüne öğretim üyesi olarak atanan Karaçam, 1971 yılında Marmara Üniversitesi'ndeki görevine başladı.

Karaçam, 1984 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Kur'an-ı Kerim'in Nüzulü ve Kıratı" adlı teziyle doktorasını tamamladı ve 1990'da doçent, 1996'da ise profesör ünvanını aldı.

"İslamda Tevbe", "Kur'an-ı Kerim'in Nüzulü ve Kıraatı", "Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri", "Sonsuz Mucize Kur'an" ve "Kur'an Elifbası" adlı kitapları bulunan Karaçam, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde uzun yıllar Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.